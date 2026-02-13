Індексація пенсій з 1 березня: стало відомо, на скільки зростуть виплати

В Україні з 1 березня проведуть перерахунок пенсій, у результаті чого виплати зростуть більш ніж на 12% — повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

ілюстративне фото, джерело: zhitomir-online

В Україні у березні відбудеться черговий перерахунок пенсій, унаслідок чого виплати зростуть більш ніж на 12%. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За словами посадовця, у 2025 році пенсії планують проіндексувати на 12,1%, що на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Перерахунок буде проведено з 1 березня.

«Що стосується саме індексації пенсії. В поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня», – сказав Денис Улютін в інтерв’ю «Українському Радіо».

