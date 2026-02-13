  1. В Україні

Індексація пенсій з 1 березня: стало відомо, на скільки зростуть виплати

11:47, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні з 1 березня проведуть перерахунок пенсій, у результаті чого виплати зростуть більш ніж на 12% — повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.
Індексація пенсій з 1 березня: стало відомо, на скільки зростуть виплати
ілюстративне фото, джерело: zhitomir-online
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у березні відбудеться черговий перерахунок пенсій, унаслідок чого виплати зростуть більш ніж на 12%. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами посадовця, у 2025 році пенсії планують проіндексувати на 12,1%, що на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Перерахунок буде проведено з 1 березня.

«Що стосується саме індексації пенсії. В поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня», –  сказав Денис Улютін в інтерв’ю «Українському Радіо».

Нагадаємо, Уряд готує три рівні пенсійниї виплат замість однієї. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Мінсоцполітики пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав незаконним перехоплення розмов адвоката у справі «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄСПЛ підкреслив, що втручання у професійну комунікацію юриста потребує особливої аргументації та перевірки пропорційності.

Уряд затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

Уряд запроваджує системний підхід до зменшення негативних наслідків споживання алкогольних напоїв.

Підсумки року і плани на майбутнє: ВС вперше проводить засідання Пленуму у новому форматі — текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію першого засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року.

Незручні запитання до судді: відверте інтерв’ю з головою Хмільницького міськрайонного суду Оленою Павлюк

Незручно запитати: питання до судді, які дуже хочеться задати.

Проєкт Трудового кодексу звужує гарантії з оплати праці: ГНЕУ оприлюднило зауваження

ГНЕУ звертає увагу, що запропоновані в проєкті Трудового кодексу норми можуть послабити захист працівників у питаннях оплати праці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]