  1. В Украине

Индексация пенсий с 1 марта: стало известно, на сколько вырастут выплаты

11:47, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине с 1 марта проведут перерасчет пенсий, в результате чего выплаты вырастут более чем на 12%, — сообщил министр социальной политики Денис Улютин.
Индексация пенсий с 1 марта: стало известно, на сколько вырастут выплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в марте состоится очередной перерасчет пенсий, в результате чего выплаты вырастут более чем на 12%. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам чиновника, в 2025 году пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, что на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год. Перерасчет будет произведен с 1 марта.

«Что касается именно индексации пенсии. В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12.1%. Это на 4% больше индекса инфляции предыдущего года. Проведение пересчета будет с 1 марта», – сказал Денис Улютин в интервью «Украинскому Радио».

Напомним, Правительство готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий по сокращению потребления алкоголя

Правительство внедряет системный подход к уменьшению негативных последствий потребления алкогольных напитков.

Подведение итогов года и планы на будущее: ВС впервые проводит заседание Пленума в новом формате — текстовая трансляция

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию первого заседания Пленума в формате открытия Судебного года.

Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]