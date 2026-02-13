Индексация пенсий с 1 марта: стало известно, на сколько вырастут выплаты

В Украине с 1 марта проведут перерасчет пенсий, в результате чего выплаты вырастут более чем на 12%, — сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

В Украине в марте состоится очередной перерасчет пенсий, в результате чего выплаты вырастут более чем на 12%. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По словам чиновника, в 2025 году пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, что на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год. Перерасчет будет произведен с 1 марта.

«Что касается именно индексации пенсии. В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12.1%. Это на 4% больше индекса инфляции предыдущего года. Проведение пересчета будет с 1 марта», – сказал Денис Улютин в интервью «Украинскому Радио».

Напомним, Правительство готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

