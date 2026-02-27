  1. В Украине

Индексация пенсий 2026: сколько будут получать украинцы в возрасте 70+

16:20, 27 февраля 2026
Для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем минимальная пенсия повысится до 4 050 грн.
Индексация пенсий 2026: сколько будут получать украинцы в возрасте 70+
Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2026 года на 12,1%. После пересчета пенсии возрастут не менее 100 гривен, а максимальный размер повышения составит до 2 595 гривен. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем, который составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, минимальная пенсия вырастет с 3 613 грн до 4 050 грн. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет с таким же полным страховым стажем выплаты повысятся с 3 323 грн до 3 725 грн. В то же время, для пенсионеров с меньшим страховым стажем минимальная пенсия увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн.

Размер индексации определен в соответствии с действующей формулой, учитывающей на 50% уровень инфляции за предыдущий год и на 50% — рост средней заработной платы за три года. В 2025 году инфляция составила 8%, а показатель роста средней зарплаты – 16,1%, что в итоге сформировало коэффициент индексации на уровне 12,1%.

Раньше мы писали о возрастных надбавках для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет.

Напомним, Кабмин готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Лента новостей

