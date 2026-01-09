  1. В Україні

Обледеніння паралізувало залізницю: затримано 42 потяги

10:51, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На залізниці України затримуються 42 поїзди через обмерзання контактної мережі — деякі рейси запізнюються більш ніж на 6 годин.
Обледеніння паралізувало залізницю: затримано 42 потяги
Фото: Укрзалізниця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українській залізниці через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки руху 42 поїздів, з яких 18 — далекого сполучення, а 24 — приміські. Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у компанії, у п’ятницю 9 лютого погодні умови спричинили перебої в електропостачанні контактної мережі, що безпосередньо вплинуло на графік руху пасажирських поїздів.

Найбільше запізнення наразі має поїзд №79/80 Львів — Дніпро, який відстає від графіка на 6 годин 42 хвилини. Поїзди №63/64 Перемишль — Харків та №111/112 Львів — Ізюм затримуються на 6 годин 17 хвилин кожен.

Також із суттєвим запізненням курсують поїзди №5/6 Ясіня — Запоріжжя (6 годин 7 хвилин), №45/46 Харків — Ужгород та №61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (по 5 годин 45 хвилин). Поїзд №41/42 Дніпро — Трускавець затримується на 5 годин 41 хвилину.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що відправлення швидкісного поїзда №766 Одеса — Київ відбудеться із затримкою приблизно на 2 години 30 хвилин через несвоєчасне прибуття обігового поїзда зі столиці.

У компанії наголосили, що наразі фахівці оперативно працюють над рішеннями, аби максимальна кількість поїздів змогла вирушити відповідно до розкладу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині через пошкодження контактної мережі та знеструмлення також фіксуються затримки руху окремих пасажирських поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]