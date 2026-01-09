Обледеніння паралізувало залізницю: затримано 42 потяги

На залізниці України затримуються 42 поїзди через обмерзання контактної мережі — деякі рейси запізнюються більш ніж на 6 годин.

Фото: Укрзалізниця

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українській залізниці через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки руху 42 поїздів, з яких 18 — далекого сполучення, а 24 — приміські. Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Як зазначили у компанії, у п’ятницю 9 лютого погодні умови спричинили перебої в електропостачанні контактної мережі, що безпосередньо вплинуло на графік руху пасажирських поїздів.

Найбільше запізнення наразі має поїзд №79/80 Львів — Дніпро, який відстає від графіка на 6 годин 42 хвилини. Поїзди №63/64 Перемишль — Харків та №111/112 Львів — Ізюм затримуються на 6 годин 17 хвилин кожен.

Також із суттєвим запізненням курсують поїзди №5/6 Ясіня — Запоріжжя (6 годин 7 хвилин), №45/46 Харків — Ужгород та №61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (по 5 годин 45 хвилин). Поїзд №41/42 Дніпро — Трускавець затримується на 5 годин 41 хвилину.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що відправлення швидкісного поїзда №766 Одеса — Київ відбудеться із затримкою приблизно на 2 години 30 хвилин через несвоєчасне прибуття обігового поїзда зі столиці.

У компанії наголосили, що наразі фахівці оперативно працюють над рішеннями, аби максимальна кількість поїздів змогла вирушити відповідно до розкладу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині через пошкодження контактної мережі та знеструмлення також фіксуються затримки руху окремих пасажирських поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.