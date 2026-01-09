Обледенение парализовало железную дорогу: задержано 42 поезда

На железной дороге Украины задерживаются 42 поезда из-за обледенения контактной сети — некоторые рейсы опаздывают более чем на 6 часов.

На украинской железной дороге из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки движения 42 поездов, из которых 18 — дальнего следования, а 24 — пригородные. Об этом сообщили в АО «Укрзалізниця».

Как отметили в компании, в пятницу 9 февраля погодные условия вызвали перебои в электроснабжении контактной сети, что непосредственно повлияло на график движения пассажирских поездов.

Наибольшее опоздание сейчас у поезда №79/80 Львов — Днепр, который отстаёт от графика на 6 часов 42 минуты. Поезда №63/64 Пшемысль — Харьков и №111/112 Львов — Изюм задерживаются на 6 часов 17 минут каждый.

Также с существенным опозданием курсируют поезда №5/6 Ясиня — Запорожье (6 часов 7 минут), №45/46 Харьков — Ужгород и №61/62 Днепр — Ивано-Франковск (по 5 часов 45 минут). Поезд №41/42 Днепр — Трускавец задерживается на 5 часов 41 минуту.

В «Укрзалізнице» также сообщили, что отправление скоростного поезда №766 Одесса — Киев состоится с задержкой примерно на 2 часа 30 минут из-за несвоевременного прибытия оборотного поезда из столицы.

В компании подчеркнули, что сейчас специалисты оперативно работают над решениями, чтобы максимальное количество поездов смогло отправиться в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за повреждения контактной сети и отключения электроэнергии также фиксируются задержки движения отдельных пассажирских поездов.

