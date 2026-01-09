  1. В Украине

Обледенение парализовало железную дорогу: задержано 42 поезда

10:51, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На железной дороге Украины задерживаются 42 поезда из-за обледенения контактной сети — некоторые рейсы опаздывают более чем на 6 часов.
Обледенение парализовало железную дорогу: задержано 42 поезда
Фото: Укрзалізниця
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинской железной дороге из-за обледенения контактной сети зафиксированы задержки движения 42 поездов, из которых 18 — дальнего следования, а 24 — пригородные. Об этом сообщили в АО «Укрзалізниця».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в компании, в пятницу 9 февраля погодные условия вызвали перебои в электроснабжении контактной сети, что непосредственно повлияло на график движения пассажирских поездов.

Наибольшее опоздание сейчас у поезда №79/80 Львов — Днепр, который отстаёт от графика на 6 часов 42 минуты. Поезда №63/64 Пшемысль — Харьков и №111/112 Львов — Изюм задерживаются на 6 часов 17 минут каждый.

Также с существенным опозданием курсируют поезда №5/6 Ясиня — Запорожье (6 часов 7 минут), №45/46 Харьков — Ужгород и №61/62 Днепр — Ивано-Франковск (по 5 часов 45 минут). Поезд №41/42 Днепр — Трускавец задерживается на 5 часов 41 минуту.

В «Укрзалізнице» также сообщили, что отправление скоростного поезда №766 Одесса — Киев состоится с задержкой примерно на 2 часа 30 минут из-за несвоевременного прибытия оборотного поезда из столицы.

В компании подчеркнули, что сейчас специалисты оперативно работают над решениями, чтобы максимальное количество поездов смогло отправиться в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за повреждения контактной сети и отключения электроэнергии также фиксируются задержки движения отдельных пассажирских поездов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]