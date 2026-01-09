Зняття з розшуку за авто Toyota Highlander: на Рівненщині викрили посадовця ТЦК

Посадовцю ТЦК на Рівненщині оголосили підозру за хабар у вигляді Toyota Highlander – ОГП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Генерального прокурора повідомили про викриття корупційної схеми в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Посадовцю Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, у грудні 2025 року підозрюваний організував схему отримання хабаря від військовозобов’язаного. За зняття чоловіка з розшуку в реєстрі «Оберіг» та забезпечення непризову під час загальної мобілізації через підлеглого посередника вимагали оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску.

Сума неправомірної вигоди, за версією слідства, становила 12 тисяч доларів США. Частину коштів посадовець додав особисто. Автомобіль оформили на підставну особу, однак фактично ним користувався сам підозрюваний. Після передачі транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку.

Правоохоронці задокументували всі епізоди протиправної діяльності. За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Суд за клопотанням прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 2 мільйони гривень. Також перевіряється можлива причетність до схеми інших працівників ТЦК та СП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.