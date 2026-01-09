  1. В Украине

Снятие с розыска за авто Toyota Highlander: в Ровенской области разоблачили должностное лицо ТЦК

12:51, 9 января 2026
Снятие с розыска за авто Toyota Highlander: в Ровенской области разоблачили должностное лицо ТЦК
В Офисе Генерального прокурора сообщили о разоблачении коррупционной схемы в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. Должностному лицу Ровенского областного ТЦК и СП сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Как отметили в Офисе Генерального прокурора, в декабре 2025 года подозреваемый организовал схему получения взятки от военнообязанного. За снятие мужчины с розыска в реестре «Обериг» и обеспечение непризыва во время всеобщей мобилизации через подчиненного посредника требовали оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Сумма неправомерной выгоды, по версии следствия, составила 12 тысяч долларов США. Часть средств должностное лицо добавило лично. Автомобиль оформили на подставное лицо, однако фактически им пользовался сам подозреваемый. После передачи транспортного средства военнообязанного сняли с розыска.

Правоохранительные органы задокументировали все эпизоды противоправной деятельности. При процессуальном руководстве Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд по ходатайству прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 2 миллионов гривен. Также проверяется возможная причастность к схеме других работников ТЦК и СП.

