  1. В Україні

З 1 січня 2026 року запроваджено нову форму податкової декларації з орендної плати за державні сільгоспземлі

11:48, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня 2026 року платникам треба подавати за новою формою податкову декларацію з орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
З 1 січня 2026 року запроваджено нову форму податкової декларації з орендної плати за державні сільгоспземлі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомило, що з 1 січня 2026 року запроваджено нову форму податкової декларації з орендної плати для земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Її застосовуватимуть суб’єкти господарювання, що користуються ділянками, переданими в оренду згідно зі статтею 120-1 Земельного кодексу України», - заявили у податковій.

Вказана стаття передбачає, що земельна ділянка державної власності, що належала на праві постійного користування державному підприємству, переходить до акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником.

Передача землі відбувається на умовах оренди строком до 50 років, а мінімальний розмір орендної плати становить не менше 12 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо така оцінка ще не проведена – не менше 12 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

Орендна плата за такі землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету ­– 18011200. Більшість надходжень (90 %) спрямовуватиметься до загального фонду державного бюджету.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]