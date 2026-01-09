З 1 січня 2026 року запроваджено нову форму податкової декларації з орендної плати за державні сільгоспземлі

З 1 січня 2026 року платникам треба подавати за новою формою податкову декларацію з орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомило, що з 1 січня 2026 року запроваджено нову форму податкової декларації з орендної плати для земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

«Її застосовуватимуть суб’єкти господарювання, що користуються ділянками, переданими в оренду згідно зі статтею 120-1 Земельного кодексу України», - заявили у податковій.

Вказана стаття передбачає, що земельна ділянка державної власності, що належала на праві постійного користування державному підприємству, переходить до акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником.

Передача землі відбувається на умовах оренди строком до 50 років, а мінімальний розмір орендної плати становить не менше 12 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо така оцінка ще не проведена – не менше 12 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

Орендна плата за такі землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету ­– 18011200. Більшість надходжень (90 %) спрямовуватиметься до загального фонду державного бюджету.

