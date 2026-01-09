  1. В Украине

С 1 января 2026 года введена новая форма налоговой декларации по арендной плате за государственные сельхозземли

11:48, 9 января 2026
С 1 января 2026 года плательщикам необходимо подавать по новой форме налоговую декларацию по арендной плате за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
С 1 января 2026 года введена новая форма налоговой декларации по арендной плате за государственные сельхозземли
Главное управление ГНС в Полтавской области сообщило, что с 1 января 2026 года введена новая форма налоговой декларации по арендной плате для земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

«Ее будут применять субъекты хозяйствования, пользующиеся участками, переданными в аренду согласно статье 120-1 Земельного кодекса Украины», - заявили в налоговой.

Указанная статья предусматривает, что земельный участок государственной собственности, который принадлежал на праве постоянного пользования государственному предприятию, переходит к акционерному обществу, обществу с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, которое образовалось путем преобразования такого государственного предприятия и является его правопреемником.

Передача земли происходит на условиях аренды сроком до 50 лет, а минимальный размер арендной платы составляет не менее 12 % нормативной денежной оценки земельного участка. Если такая оценка еще не проведена – не менее 12 % нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или области.

Арендная плата за такие земли будет уплачиваться по отдельному коду Классификации доходов бюджета – 18011200. Большинство поступлений (90 %) будет направляться в общий фонд государственного бюджета.

земля

