Европа направляет «группу поддержки» в США на встречу Зеленского и Трампа – Politico

09:09, 17 августа 2025
Лидеры ЕС стремятся избежать напряженности в Овальном кабинете и не допустить уступок Москве.
Источник фото: REUTERS/Brian Snyder
Европейские союзники готовятся присоединиться к визиту Президента Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы укрепить его позиции на переговорах с Дональдом Трампом. Как пишет Politico, европейские лидеры стремятся предотвратить возможный конфликт в Овальном кабинете и убедить президента США учитывать позицию Европы.

В частности, вместе с Зеленским может прибыть президент Финляндии Александр Стубб — один из тех, с кем Трамп охотно общается. Европейские дипломаты считают, что его участие поможет избежать напряженности и обеспечит вовлечение европейских партнеров в будущие переговоры.

Также в Вашингтон может приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который имеет тесные контакты с Трампом.

Европа и Украина рассматривают понедельничный саммит как ключевой, опасаясь, что Трамп может пойти на уступки Москве, в частности по украинским территориям, а встреча Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не принесла прорывов.

По данным издания, европейские страны стремятся избежать повторения неудачного визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда встреча с Трампом завершилась скандалом и осложнила их отношения.

В то же время лидеры Франции и Великобритании планируют провести конференцию среди «коалиции желающих», которые готовы поддержать Украину военными и другими ресурсами после завершения войны.

Как стало известно, Дональд Трамп предложил европейским лидерам принять участие в его встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

