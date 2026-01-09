Через негоду на дорогах України зафіксували майже 900 ДТП — діють обмеження для фур, відео

Негода паралізує дороги: обмеження для фур та майже 900 ДТП за добу.

Станом ранок 9 січня в Україні ускладнилася дорожня ситуація через складні погодні умови. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За минулу добу спецлінії 102/112 отримали 899 повідомлень про ДТП по Україні, з них 153 — з потерпілими. Є загиблі та травмовані. У Києві зафіксували 124 ДТП, дев’ять із яких — з травмованими.

Станом на ранок надійшло 43 повідомлення про ДТП по Україні, з них три — з потерпілими. У столиці зафіксовано чотири аварії, попередньо без травмованих.

У зв’язку з негодою продовжують діяти обмеження руху для великовагового транспорту на окремих ділянках у Рівненській, Житомирській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях, зокрема на автошляхах М-06, Н-22 та Р-24. Водночас у Вінницькій області частину обмежень уже скасували.

На всіх проблемних ділянках працюють патрульні екіпажі та снігоприбиральна техніка. Правоохоронці попереджають, що через снігові перемети дороги можуть бути заблоковані за короткий час.

Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, а у разі перебування в дорозі — тримати паливний бак майже повним, мати теплі речі, воду та їжу на випадок вимушеної зупинки.

