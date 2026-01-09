Из-за непогоды на дорогах Украины зафиксировали почти 900 ДТП — действуют ограничения для фур, видео

Непогода парализует дороги: ограничения для фур и около 900 ДТП за сутки.

По состоянию на утро 9 января в Украине осложнилась дорожная ситуация из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

За прошедшие сутки спецлинии 102/112 получили 899 сообщений о ДТП по Украине, из них 153 — с пострадавшими. Есть погибшие и травмированные. В Киеве зафиксировали 124 ДТП, девять из которых — с пострадавшими.

По состоянию на утро поступило 43 сообщения о ДТП по Украине, из них три — с пострадавшими. В столице зафиксированы четыре аварии, предварительно без пострадавших.

В связи с непогодой продолжают действовать ограничения движения для тяжеловесного транспорта на отдельных участках в Ровенской, Житомирской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях, в частности на автодорогах М-06, Н-22 и Р-24. В то же время в Винницкой области часть ограничений уже отменили.

На всех проблемных участках работают патрульные экипажи и снегоуборочная техника. Правоохранители предупреждают, что из-за снежных переметов дороги могут быть заблокированы за короткое время.

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок без острой необходимости, а в случае пребывания в дороге — держать топливный бак почти полным, иметь теплые вещи, воду и еду на случай вынужденной остановки.

