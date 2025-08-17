Практика судів
Путін висунув Трампу перелік вимог щодо припинення війни в Україні – Reuters

10:59, 17 серпня 2025
Reuters опублікувало свою версію вимог РФ на Алясці щодо припинення війни проти України.
Джерело фото: Andrew Harnik / Getty Images
Росія готова відмовитися від невеликих ділянок окупованих територій, але вимагає від України поступитися значними частинами своїх східних земель. Агентство Reuters опублікувало свою версію вимог РФ на Алясці щодо припинення війни проти України.

Слід зазначити, що цей план переповіли Reuters два анонімні джерела, які слухали обговорення між лідерами України, ЄС та США. Тобто, він не є точним переліком вимог РФ і ґрунтуються переважно на дискусіях.

Вимоги були озвучені очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту з Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. Саміт став першим контактом між американським і російським лідерами з початку повномасштабної війни.

За даними видання, пропозиції Кремля передбачають:

  • виведення українських військ із Донецької та Луганської областей в обмін на замороження лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях;
  • офіційне визнання російського суверенітету над Кримом;
  • заборону на вступ України до НАТО, натомість – можливі «гарантії безпеки» поза межами Альянсу;
  • надання офіційного статусу російській мові в Україні та гарантії діяльності Російської православної церкви;
  • часткове зняття міжнародних санкцій з Росії.

У свою чергу Москва заявила готовність повернути невеликі території в Сумській та Харківській областях, які нині контролює.

Попри максималістські вимоги Кремля, Трамп назвав переговори з Путіним «успішними» і заявив, що сторони зблизили позиції з більшості питань.

Президент Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 18 серпня для обговорення цих умов із Трампом. Київ уже неодноразово заявляв, що не погодиться на відступ із Донбасу чи визнання російського контролю над Кримом.

Зауважимо, що Дональд Трамп заявив про намір організувати тристоронній саміт за участі Президента України та очільника Кремля «швидко» – вже у п’ятницю, 22 серпня.

Як стало відомоДональд Трамп запропонував європейським лідерам долучитися до його зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом ми писали, що Європа направляє «групу підтримки» до США на зустріч Зеленського і Трампа.

США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський переговори

