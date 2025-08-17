Трамп хоче провести тристоронній саміт із Зеленським і Путіним вже 22 серпня — Axios

Питання щодо можливої зустрічі має стати предметом обговорення під час візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Джерело фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про намір організувати тристоронній саміт за участі Президента України та очільника Кремля «швидко» – вже у п’ятницю, 22 серпня. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

За даними ЗМІ, під саміту Володимир Путін озвучив умови, які передбачають вихід України з Донецької та Луганської областей та замороження лінії фронту в Херсонській і Запорізькій. Російська сторона також наполягає на визнанні США суверенітету РФ над територіями, які вона отримає в межах можливої угоди.

Разом із тим, джерела зазначають, що Москва може бути готова до обговорення окремих ділянок Сумщини та Харківщини.

Попри максималістські вимоги Кремля, Трамп назвав переговори з Путіним «успішними» і заявив, що сторони зблизили позиції з більшості питань.

Окремо обговорювалося питання гарантій безпеки для України. За даними українських джерел, Трамп підтримав саму ідею гарантій безпеки, але зазначив, що вони не будуть у форматі НАТО.

Водночас, як вказують у ЗМІ, питання щодо можливої зустрічі має стати предметом обговорення під час візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Також зазначається, що Путін не зобов’язувався публічно брати участь у такій зустрічі.

Як стало відомо, Дональд Трамп запропонував європейським лідерам долучитися до його зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня.

