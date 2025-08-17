В ГНС разъяснили, облагается ли компенсация командированному работнику суммы туристического сбора

Если работодатель компенсирует работнику туристический сбор, уплаченный за найм жилья во время командировки в пределах Украины, такая сумма считается дополнительным благом и включается в налогооблагаемый доход работника с удержанием налога на доходы физических лиц.

Во время служебных командировок работники могут платить туристический сбор по месту временного пребывания. В случае если работодатель компенсирует эти расходы, возникает правовой вопрос: считается ли такая компенсация дополнительным доходом работника, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Налоговая служба объясняет, что порядок взимания туристического сбора определен ст. 268 НКУ, согласно пп. 268.2.1 которой плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета и временно размещаются в местах проживания (ночлеге), определенных пп. 268.5.1 НКУ.

В то же время лица, определённые подп. «в» пп. 14.1.213 НКУ, а именно резиденты — физические лица, имеющие место жительства в Украине, которые прибыли в командировку, не являются плательщиками туристического сбора (подп. «б» пп. 268.2.2 НКУ).

Подтверждением пребывания такого лица в командировке согласно п. 1 раздела ІІ Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Минфина от 13.03.1998 №59, является приказ (распоряжение) руководителя этого предприятия или его заместителя (направление в командировку государственного служащего осуществляется руководителем государственной службы), в котором указываются цель выезда, задание (при необходимости), пункт назначения (город или города назначения, другие населённые пункты, наименование предприятия, учреждения или организации, куда направляется работник), срок (дата выбытия в командировку и дата прибытия из командировки), источник финансового обеспечения расходов на командировку, а также при необходимости другие ключевые моменты (вид транспорта, информация о дополнительных ограничениях по суммам и целям использования средств, предоставленных на командировку, если такие установлены руководителем и т. д.) после утверждения сметы расходов. В случае направления работника предприятия в служебную командировку по приглашению подаётся его копия и при наличии — программа мероприятий.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется разделом IV НКУ, в соответствии с подп. 165.1.11 которого в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход налогоплательщика не включаются, в частности, средства, полученные налогоплательщиком на командировку или под отчёт и рассчитанные согласно п. 170.9 НКУ.

Согласно абзацу второму подп. «а» пп. 170.9.1 НКУ не является доходом налогоплательщика — физического лица, находящегося в трудовых отношениях со своим работодателем или являющегося членом руководящих органов предприятий, учреждений, организаций, сумма возмещённых ему в установленном законодательством порядке расходов на командировку в пределах фактических затрат, а именно: на проезд (в том числе перевозку багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте), оплату стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включённых в такие счета расходов на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, починка и глажка одежды, обуви или белья), на наём других жилых помещений, оплату телефонных разговоров, оформление заграничных паспортов, разрешений на въезд (виз), обязательное страхование, другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в том числе любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких расходов.

Указанные в абзаце втором подп. «а» пп. 170.9.1 НКУ расходы не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих стоимость таких расходов.

Любые командировочные расходы не включаются в облагаемый налогом доход налогоплательщика при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью работодателя/стороны, направляющей в командировку.

Инструкция №59 является основным документом, регулирующим командировки работников органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично финансируются за счёт бюджетных средств. При этом другие предприятия и организации могут использовать Инструкцию №59 как вспомогательный (справочный) документ.

Согласно п. 5 раздела ІІ Инструкции №59 предприятие при наличии подтверждающих документов возмещает в пределах предельных сумм расходов на наём жилого помещения, утверждённых постановлением КМУ от 02.02.2011 №98 «О суммах и составе расходов на командировки государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировки предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счёт бюджетных средств», расходы командированным работникам на наём жилого помещения из расчёта стоимости одного места в гостинице (мотеле), другом жилом помещении за каждые сутки такого проживания с учётом включённых в счета на оплату проживания расходов на пользование телефоном (кроме расходов на служебные телефонные разговоры), холодильником, телевизором и других расходов.

Расходы на наём жилого помещения за время вынужденной остановки в пути, подтверждённые соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, предусмотренных п. 5 раздела ІІ Инструкции №59.

Расходы, превышающие предельные суммы расходов на наём жилого помещения, возмещаются с разрешения руководителя согласно подтверждающим документам. Указанные расходы не являются излишне израсходованными средствами.

Согласно п. 8 раздела II Инструкции №59 командированному работнику сверх установленных сумм компенсации расходов в связи с командировкой также возмещаются расходы на оплату налога на добавленную стоимость, в частности за наём жилого помещения согласно подтверждающим документам в оригинале.

Кроме того, в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход налогоплательщика включается доход, полученный налогоплательщиком как дополнительное благо (кроме случаев, предусмотренных ст. 165 НКУ), в частности в виде суммы денежного возмещения любых расходов налогоплательщика, кроме тех, что обязательно возмещаются согласно закону за счёт бюджета или освобождаются от налогообложения согласно разделу IV НКУ.

Учитывая изложенное, в случае если юридическое лицо (работодатель) осуществляет возмещение суммы сбора, уплаченного физическим лицом (работником) во время командировки в пределах Украины за наём жилого помещения, то сумма такой компенсации включается в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход такого работника как дополнительное благо и облагается налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

