Командира «Азова» Дениса Прокопенко наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени

11:50, 17 августа 2025
Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени Дениса Прокопенко «Редиса».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №598/2025 «О награждении государственными наградами Украины».

В частности, за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, а также самоотверженное служение украинскому народу орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден полковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко.

Денис Прокопенко «Редис» — Герой Украины, командир 12-й бригады специального назначения «Азов», командир 1-го корпуса НГУ «Азов».

