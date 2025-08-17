Командира «Азова» Дениса Прокопенко наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени

Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени Дениса Прокопенко «Редиса».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №598/2025 «О награждении государственными наградами Украины».

В частности, за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, а также самоотверженное служение украинскому народу орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден полковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко.

Денис Прокопенко «Редис» — Герой Украины, командир 12-й бригады специального назначения «Азов», командир 1-го корпуса НГУ «Азов».

