Командира «Азову» Дениса Прокопенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Дениса Прокопенка «Редіса».

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №598/2025 «Про відзначення державними нагородами України».

Зокрема, за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, а також самовіддане служіння українському народові орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено полковника Національної гвардії України Дениса Прокопенка.

Денис Прокопенко «Редіс» — Герой України, командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», командир 1-го корпусу НГУ «Азов».

