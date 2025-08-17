Практика судів
  1. В Україні

Командира «Азову» Дениса Прокопенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

11:50, 17 серпня 2025
Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Дениса Прокопенка «Редіса».
Командира «Азову» Дениса Прокопенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №598/2025 «Про відзначення державними нагородами України».

Зокрема, за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, а також самовіддане служіння українському народові орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено полковника Національної гвардії України Дениса Прокопенка.

Денис Прокопенко «Редіс» — Герой України, командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», командир 1-го корпусу НГУ «Азов».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

Істотні порушення суддею норм процесуального права за відсутності доказів умислу свідчать про наявність дисциплінарного проступку – Верховний Суд

Порушення суддею норм ЦПК могло обумовлюватися рівнем її професійної компетенції, як зазначив Верховний Суд.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео