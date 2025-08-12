McDonald's в Японии свернул акцию с карточками Покемонов — люди скупали наборы, а еду оставляли прямо на улицах, фото

Аанаты и перекупщики массово скупали «Хэппи Мил» ради карточек, а еду выбрасывали.

В Японии McDonald’s публично извинился после скандала, вспыхнувшего из-за акции с карточками Pokémon в наборе «Хэппи Мил», которая привела к массовым закупкам, перепродаже и выбрасыванию еды. Об этом сообщает The Japan News.

Согласно условиям кампании, с субботы по понедельник каждый, кто покупал «Хэппи Мил», получал две коллекционные карточки Pokémon — персонажей популярной японской видеоигровой франшизы, которые часто имеют высокую цену на онлайн-аукционах.

Компания просила клиентов не покупать более пяти наборов за один раз.

Однако перекупщики и фанаты массово скупали «Хэппи Милы» для дальнейшей перепродажи карточек, что вызвало хаос в ресторанах и даже на улицах рядом. В соцсетях появились фото, на которых нетронутые бургеры и картофель фри оставлены прямо на столах в заведениях или на тротуарах.

Многие рестораны исчерпали запас карточек уже в первый день акции.

В McDonald’s признали, что не смогли должным образом справиться с ажиотажем, и пообещали ввести более строгие ограничения: уменьшить количество товаров, которые можно купить одному человеку, и отказывать в продаже тем, кто пытается совершить повторные покупки.

Компания подчеркнула, что примет меры, чтобы подобные инциденты не повторились.

