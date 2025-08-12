Практика судів
McDonald’s у Японії згорнув акцію з картками Покемонів — люди скуповували набори, а їжу залишали просто на вулицях, фото

18:55, 12 серпня 2025
Фанати та перекупники масово скуповували «Хеппі Міл» заради карток, а їжу викидали.
McDonald's у Японії згорнув акцію з картками Покемонів — люди скуповували набори, а їжу залишали просто на вулицях, фото
У Японії McDonald’s публічно вибачився після скандалу, що спалахнув через акцію з картками Pokémon у наборі «Хеппі Міл», яка призвела до масових закупівель, перепродажу та викидання їжі. Про це повідомляє The Japan News.

Згідно з умовами кампанії, з суботи по понеділок кожен, хто купив «Хеппі Міл», отримував дві колекційні картки Pokémon — персонажів популярної японської відеоігрової франшизи, які часто мають високу ціну на онлайн-аукціонах.

Компанія просила клієнтів не купувати більше п’яти наборів за раз.

Втім, перекупники та фанати масово скуповували «Хеппі Міли» для подальшого перепродажу карток, що спричинило хаос у ресторанах та навіть на вулицях поруч. У соцмережах з’явилися фото, на яких неторкані бургери й картопля фрі залишені просто на столах у закладах або просто на тротуарах.

Багато ресторанів вичерпали запас карток уже в перший день акції.

У McDonald’s визнали, що не змогли належно впоратися з ажіотажем, і пообіцяли запровадити жорсткіші обмеження: зменшити кількість товарів, які можна придбати одній особі, та відмовляти у продажу тим, хто намагається робити повторні покупки.

Компанія наголосила, що вживатиме заходів, аби подібні інциденти не повторилися.



XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
