На Кировоградщине обнаружили в гараже схрон с более чем 100 кг взрывчатки и боеприпасами – видео

На окраинах Кропивницкого обнаружили схрон с более чем сотней килограммов взрывчатки, минами и боеприпасами.

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на окраинах Кропивницкого схрон с более чем сотней килограммов взрывчатки, минами и боеприпасами. Арсенал нашли в помещении одного из гаражных кооперативов.

По предварительным данным, к обустройству схрона могут быть причастны несколько гражданских лиц и один военнослужащий. Следователи устанавливают источник происхождения боеприпасов и круг причастных.

Изъятое передали на экспертизу, после чего планируют направить для нужд Вооружённых сил Украины.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

