На Кіровоградщині виявили у гаражі схованку з понад 100 кг вибухівки та боєприпасами – відео

На околицях Кропивницького виявили схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань виявили на околицях Кропивницького схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами. Арсенал знайшли у приміщенні одного з гаражних кооперативів.

За попередніми даними, до облаштування схрону можуть бути причетні кілька цивільних осіб та один військовослужбовець. Слідчі встановлюють джерело походження боєприпасів та коло причетних.

Вилучене передали на експертизу, після чого планують направити для потреб Збройних Сил України.

Розслідування триває у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.