Зеленский ввел в действие санкции против производителей дронов с ИИ и их поставщиков

11:15, 17 августа 2025
Ограничения касаются 39 человек и 55 компаний из России, Китая и Беларуси, причастных к разработке и поставке ударных беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №599/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Новый пакет ограничений направлен против российских и иностранных компаний, участвующих в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов с использованием технологий искусственного интеллекта.

В документе отмечается, что Россия активно инвестирует в дроны с элементами ИИ, которые благодаря автономности, распознаванию и сопровождению целей способны обходить средства радиоэлектронной борьбы и действовать без прямого участия оператора.

По словам Зеленского, ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две белорусские). Среди них – ключевые разработчики ударных и FPV-дронов («Zala Аэро», «Разумные птицы», КБ «Восток»), поставщики электроники из Китая и Беларуси, а также центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов.

Под санкции попали:

«Прогматик» – производитель БпЛА «Микроб 10», FPV-дрона-камикадзе с электронным автопилотом и системой захвата цели на базе ИИ;
«Разумные птицы» – производитель БпЛА «Сорока» с боевой нагрузкой до 3,5 кг и оптической системой удержания цели;
• ряд китайских компаний (Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry), которые поставляют ключевые компоненты для «Шахедов» и других БпЛА – от двигателей и навигационных приемников до микросхем и камер;
Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» – разработчик и тренер ИИ-моделей для автономной навигации и распознавания целей;
Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) – структура, внедряющая инновации в сфере дронов в РФ.

В Офисе Президента подчеркивают, что санкции имеют стратегическое значение, поскольку направлены на разрушение критических цепочек поставок для российских ударных дронов с технологиями искусственного интеллекта, представляющих серьезную угрозу на поле боя.

Украина также координирует эти шаги с международными партнерами, чтобы реализовать синхронизацию санкций в мировых юрисдикциях.

Президент также подписал указ о введении в действие решения СНБО о внесении изменений в Положение о Государственном реестре санкций в отношении судов и воздушных судов.

