Зеленський ввів у дію санкції проти виробників дронів із ШІ та їхніх постачальників

11:15, 17 серпня 2025
Обмеження стосуються 39 осіб і 55 компаній з Росії, Китаю та Білорусі, причетних до розробки й постачання ударних безпілотників.
Зеленський ввів у дію санкції проти виробників дронів із ШІ та їхніх постачальників
Джерело фото: Depositphotos
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №599/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 серпня щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Новий пакет обмежень спрямований проти російських і іноземних компаній, які беруть участь у розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів із використанням технологій штучного інтелекту.

У документі наголошується, що Росія активно інвестує в дрони з елементами ШІ, які завдяки автономності, розпізнаванню та супроводу цілей здатні обходити засоби радіоелектронної боротьби та діяти без прямої участі оператора.

За словами Зеленського, обмеження застосовані проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські). Серед них – ключові розробники ударних і FPV-дронів («Zala Аеро», «Розумні птахи», КБ «Восток»), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів.

Під санкції потрапили:

  • «Прогматік» – виробник БпЛА «Мікроб 10», FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою захоплення цілі на базі ШІ;
  • «Розумні птахи» – виробник БпЛА «Сорока» з бойовим навантаженням до 3,5 кг та оптичною системою утримання цілі;
  • низка китайських компаній (Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry), які постачають ключові компоненти для «Шахедів» та інших БпЛА – від двигунів і навігаційних приймачів до мікросхем і камер;
  • Центр технологій штучного інтелекту «Нейролаб» – розробник і тренер ШІ-моделей для автономної навігації та розпізнавання цілей;
  • Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) – структура, що впроваджує інновації у сфері дронів у РФ.

В Офісі Президента підкреслюють, що санкції мають стратегічне значення, оскільки спрямовані на руйнування критичних ланцюгів постачання для російських ударних дронів із технологіями штучного інтелекту, які становлять серйозну загрозу на полі бою.

Україна також координує ці кроки з міжнародними партнерами, щоб реалізувати синхронізацію цих санкцій у світових юрисдикціях.

Президент також підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій стосовно суден та повітряних суден.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

