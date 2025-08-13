Высший совет правосудия предлагает увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн — без учета доплат

Также ВСП видит угрозу в том, что размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

Высший совет правосудия считает целесообразным увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн, а также убрать возможность регулировать размер судейского вознаграждения решениями органов исполнительной власти. Соответствующее консультативное заключение ВСП направил в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики относительно законопроектов 13467 и 13467-1 о применении орудийных величин для определения окладов судей. Напомним, базовый проект внесли Руслан Стефанчук, Галина Третьякова и в целом около 100 народных депутатов. Альтернативный — глава правового комитета Денис Маслов (и он на данный момент рекомендован к принятию за основу).

На сегодняшний день размер должностного оклада судьи рассчитывается, исходя из прожиточного минимума в 2102 грн, и — без надбавок и доплат — составляет:

• судья местного суда — 63 060 грн

• судья апелляционного суда и ВАКС — 105,1 тысячи грн

• судья Верховного Суда — 157 650 грн.

В случае принятия законопроектов 13467 и 13466, которые предусматривают поручить правительству обеспечить установление в 2026 году орудийной величины не менее 3470 грн, новый базовый размер должностного оклада судьи составит:

• судья местного суда — 63 154 грн

• судья апелляционного суда и ВАКС — 105 141 грн

• судья Верховного Суда — 157 885 грн.

В свою очередь, в случае принятия альтернативного законопроекта 13467-1 размер должностного оклада судьи местного суда составит 90 220 грн, а в остальном вышеуказанные суммы не изменятся.

По мнению Высшего совета правосудия, размеры базового должностного оклада судьи, предусмотренные в законопроекте 13467-1 (относительно 90 тысяч грн — прим. ред.), являются более справедливыми по сравнению с теми, что предложены в основном законопроекте 13467.

В то же время Высший совет правосудия обращает внимание на то, что аналогичный подход должен быть реализован и в отношении судей апелляционных и высших специализированных судов.

Таким образом, Высший совет правосудия предлагает установить размер базового должностного оклада судьи апелляционного суда и ВАКС на уровне 121 450 грн.

Также ВСП указал, что предусмотренные в законопроекте базовые орудийные величины могли бы рассматриваться как условно приемлемый механизм, если бы была предусмотрена их обязательная индексация в соответствии с уровнем инфляции в Украине.

Однако Высший совет правосудия снова видит риски зависимости судебной власти от органов исполнительной власти. Так, анализ положений как основного законопроекта 13467, так и альтернативного 13467-1, по мнению ВСП, свидетельствует об их несоответствии ч. 1 ст. 135 Закона «О судоустройстве и статусе судей», поскольку в обоих случаях размер судейского вознаграждения зависит от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

«Учитывая изложенное, положения законопроектов №13467 и №13467-1 в части регулирования судейского вознаграждения не соответствуют статье 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», нарушают принцип правовой определенности и не обеспечивают должного уровня гарантий независимости судей», — констатировал Высший совет правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

