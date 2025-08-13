Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Вища рада правосуддя вважає за доцільне збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн, а також прибрати можливість рішеннями органів виконавчої влади регулювати розмір суддівської винагороди. Відповідний консультативний висновок ВРП направила до Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо законопроектів 13467 та 13467-1 про застосування орудних величин до розрахунку окладів суддів. Нагадаємо, базовий проект внесли Руслан Стефанчук, Галина Третьякова та загалом близько 100 народних депутатів. Альтернативний – голова правового комітету Денис Маслов (і він наразі рекомендований до прийняття за основу).

Так, на сьогодні розмір посадового окладу судді рахується, виходячи з прожиткового мінімуму в 2102 грн, і – без надбавок та доплат – становить:

судді місцевого суду – 63 060 грн

судді апеляційного суду та ВАКС – 105,1 тисяч грн

судді Верховного Суду – 157 650 грн.

У разі ухвалення законопроектів 13467 та 13466, які передбачають доручити уряду забезпечення встановлення у 2026 році орудної величини не менше 3470 грн, новий базовий розмір посадового окладу судді становитиме:

судді місцевого суду – 63 154 гривні

судді апеляційного суду та ВАКС – 105 141 гривня

судді Верховного Суду – 157 885 гривень.

Своєю чергою, у разі ухвалення альтернативного законопроекту 13467-1 розмір посадового окладу судді місцевого суду становитиме – 90 220 грн, а в іншому вищевказані суми не зміняться.

На думку Вищої ради правосуддя, розміри базового посадового окладу судді, передбачені в законопроекті 13467-1 (стосовно 90 тисяч грн – прим. ред.), є більш справедливими порівняно з тими, що запропоновані в основному законопроекті 13467.

Водночас, Вища рада правосуддя звертає увагу на те, що аналогічний підхід має бути реалізований і щодо суддів апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

Таким чином, Вища рада правосуддя пропонує визначити розмір базового посадового окладу судді апеляційного суду та ВАКС на рівні 121 450 грн.

Також ВРП вказала, що передбачені в законопроекті базові орудні величини могли б розглядатися як умовно прийнятний механізм, якби було передбачено їх обов’язкову індексацію відповідно до рівня інфляції в Україні.

Однак Вища рада правосуддя вкотре вбачає ризики залежності судової влади від органів виконавчої влади. Так, аналіз положень як основного законопроекту 13467, так і альтернативного 13467-1, на думку ВРП, свідчить про їх невідповідність ч. 1 статті 135 Закону «Про судоустрій і статус суддів», оскільки в обох випадках розмір суддівської винагороди залежить від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

«З огляду на з викладене положення законопроектів 13467 і 13467-1 у частині регулювання суддівської винагороди не відповідають статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», порушують принцип правової визначеності та не забезпечують належного рівня гарантій незалежності суддів», констатувала Вища рада правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

