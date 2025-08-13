Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

Если увеличить должностные оклады прокуроров, но не увеличить одновременно бюджет Пенсионного фонда на выплату «спецпенсий» прокурорам, то это затянет Пенсионный фонд в бесконечные судебные процессы. Такое мнение высказала глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова, комментируя изменения в бюджет.

Очевидно, речь идет о законопроекте 13439-3, который 13 августа бюджетный комитет парламента рекомендовал принять в целом. В версии, одобренной в первом чтении, предусмотрено повышение прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров местной прокуратуры с 1600 грн до 2102 грн с 1 августа 2025 года. Финальная редакция с правками комитета пока не опубликована.

«Возвращаемся к изменениям в бюджет. Тезис по трем своим правкам размещаю здесь. В случае увеличения денежного содержания/должностных окладов лиц, которые относятся к категории начисления им пенсий по спецрежимам – нужно одновременно с таким увеличением – увеличивать финансирование соответственно Пенсионного фонда в части обязательств государственного бюджета относительно таких пенсий (пожизненного содержания – у судей). Этого не сделано», — отметила Галина Третьякова.

«То есть, увеличить должностные оклады прокуроров, но не увеличить выплаты пенсий прокурорам «на пенсии» (это 46-летним прокурорам с выслугой 25 лет) – это поставить Пенсионный фонд в бесконечные судебные процессы с прокурорами, которые отсуживают себе пенсии до величин, которые в 88!! раз больше минимальной пенсии (210000 vs 2361).

Конечно, это крайний случай, в то же время средняя пенсия 6,5 тыс грн – не исключает того, что более 3 млн пенсионеров получают менее 4000 грн в месяц. А пенсионная система у нас называется СОЛИДАРНАЯ. О какой СОЛИДАРНОСТИ можно говорить при таком разбеге показателей?

В то же время, принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета на соответствующий год. Но эта позиция не всегда набирает 226 (голосов депутатов — прим. ред.). Понимая, что могут и проголосовать увеличение должностных окладов прокурорам, внесла и правки о необходимости отвязки размера пенсий прокурорам от этого увеличения текущего денежного содержания.

А чтобы избавиться от этого – нужно принимать законопроект 12278 во втором чтении. И кто за – предлагаю подписать петицию на сайте ВРУ о том, что ВЫ за», — отметила Третьякова.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн. Также почти на 26 млрд грн предлагается увеличить резервный фонд.

Автор: Наталя Мамченко

