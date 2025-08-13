Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн.

Бюджетный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2025 год во втором чтении. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа. Теперь законопроект касается преимущественно невоенных расходов.

По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы:

на 25,7 млрд грн – увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);

4,3 млрд грн для Минцифры, из которых:

1,4 млрд грн – новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях;

4,6 млрд грн пойдет на питание учеников начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;

3,2 млрд грн – закупка лекарственных средств для лечения за счет государства;

1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей;

1,2 млрд грн – поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).

Отдельно предусмотрели решение для поддержки ВПЛ: 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ.

Также предусмотрена возможность использования органами местного самоуправления свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн).

«Попутно напомню, что невоенные расходы финансируются за счет международных партнеров, и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока нельзя направлять на нужды обороны», — отметила Пидласа.

Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на следующей неделе.

Автор: Наталя Мамченко

