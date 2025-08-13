Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

15:20, 13 августа 2025
Бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн.
Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюджетный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2025 год во втором чтении. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа. Теперь законопроект касается преимущественно невоенных расходов.

По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы:

на 25,7 млрд грн – увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);

4,3 млрд грн для Минцифры, из которых:

  • 1,4 млрд грн – новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях;
  • 2,8 млрд грн – гранты на развитие производства в сфере defense tech;

4,6 млрд грн пойдет на питание учеников начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;

3,2 млрд грн – закупка лекарственных средств для лечения за счет государства;

1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей;

1,2 млрд грн – поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).

Отдельно предусмотрели решение для поддержки ВПЛ: 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ.

Также предусмотрена возможность использования органами местного самоуправления свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн).

«Попутно напомню, что невоенные расходы финансируются за счет международных партнеров, и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока нельзя направлять на нужды обороны», — отметила Пидласа.

Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на следующей неделе.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Министерство цифровой трансформации

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн.

Белый дом опубликовал список лидеров стран, которые поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Норвежский Нобелевский институт зарегистрировал в общей сложности 338 кандидатов на премию мира 2025 года.

Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора

Высший совет правосудия будет выбирать среди двух делегированных Советом прокуроров сотрудников Офиса Генпрокурора – Владимира Черного и Алены Конишевской.

Высший совет правосудия предлагает увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн — без учета доплат

Также ВСП видит угрозу в том, что размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду