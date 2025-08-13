Практика судів
Видатки для Мінцифри збільшать на 4,3 млрд грн – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа

15:20, 13 серпня 2025
Бюджетний комітет рекомендував прийняти в цілому закон про зміни до державного бюджету, яким видатки для Міністерства цифрової трансформації збільшать на 4,3 млрд грн.
Бюджетний комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект 13439-3 про зміни до Державного бюджету України на 2025 рік в другому читанні. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа. Тепер законопроект стосується переважно невійськових видатків.

За її словами, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

на 25,7 млрд грн – збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки),

4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких:

  • 1,4 млрд грн – нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах,
  • 2,8 млрд грн – гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech.

Також 4,6 млрд грн піде харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях,

3,2 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави

1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей

1,2 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),

Окремо передбачили рішення для підтримки ВПО: 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.

Також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн).

«Принагідно нагадаю, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (окрім гранту від Великобританії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони», зазначила Підласа.

Верховна Рада розгляне цей проект закону наступного тижня.

Автор: Наталя Мамченко

