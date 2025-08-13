Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо збільшити посадові оклади прокурорів, але не збільшити одночасно бюджет Пенсійного фонду на виплату «спецпенсій» прокурорам, то це затягне Пенсійний фонд у безкінечні судові процеси. Таку думку висловила голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова, коментуючи зміни до бюджету.

Вочевидь, йдеться про законопроект 13439-3, який 13 серпня бюджетний комітет парламенту рекомендував прийняти в цілому. У версії, схваленій у першому читанні, передбачено підвищення прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів місцевої прокуратури з 1600 грн до 2102 грн з 1 серпня 2025 року. Фінальна редакція з правками комітету наразі не опублікована.

«Повертаємось до змін до бюджету. Тезу по трьох своїх правках розміщаю тут.

У разі збільшення грошового утримання/посадових окладів осіб, які належать до категорії нарахування їм пенсій за спецрежимами – потрібно одночасно із таким збільшенням – збільшувати фінансування відповідно Пенсійного фонду в частині зобов’язань державного бюджету щодо таких пенсій (пожиттєвого утримання – у суддів). Цього не зроблено», зазначила Галина Третьякова.

«Тобто, збільшити посадові оклади прокурорів, але не збільшити виплати пенсій прокурорам «на пенсії» (це 46 річним прокурорам з вислугою 25 років) – це поставити Пенсійний фонд у безкінечні судові процеси з прокурорами, які відсужують собі пенсії до величин, які у 88!! разів більше мінімальної пенсії (210000 vs 2361).

Звісно, це крайній випадок, водночас середня пенсія 6,5 тис грн – не виключає того, що більше 3 млн пенсіонерів отримують менше 4000 грн на місяць. А пенсійна система у нас називається СОЛІДАРНА. Про яку СОЛІДАРНІСТЬ можна говорити при такому розбігу показників?

Водночас принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету на відповідний рік. Але ця позиція не завжди набирає 226 (голосів депутатів – прим. ред.). Розуміючи, що можуть і проголосувати збільшення посадових окладів прокурорам, внесла і правки про необхідність відв’язки розміру пенсій прокурорам від цього збільшення поточного грошового утримання.

А щоб позбавитись цього – потрібно приймати законопроект 12278 у другому читанні. І хто за – пропоную підписати петицію на сайті ВРУ щодо того, що ВИ за», зазначила Третьякова.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», бюджетний комітет рекомендував прийняти в цілому закон про зміни до державного бюджету, яким видатки для Міністерства цифрової трансформації збільшать на 4,3 млрд грн. Також майже на 26 млрд грн пропонується збільшити резервний фонд.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.