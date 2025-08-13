Практика судів
Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

17:03, 13 серпня 2025
Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.
Якщо збільшити посадові оклади прокурорів, але не збільшити одночасно бюджет Пенсійного фонду на виплату «спецпенсій» прокурорам, то це затягне Пенсійний фонд у безкінечні судові процеси. Таку думку висловила голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова, коментуючи зміни до бюджету.

Вочевидь, йдеться про законопроект 13439-3, який 13 серпня бюджетний комітет парламенту рекомендував прийняти в цілому. У версії, схваленій у першому читанні, передбачено підвищення прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів місцевої прокуратури з 1600 грн до 2102 грн з 1 серпня 2025 року. Фінальна редакція з правками комітету наразі не опублікована.

«Повертаємось до змін до бюджету. Тезу по трьох своїх правках розміщаю тут.

У разі збільшення грошового утримання/посадових окладів осіб, які належать до категорії нарахування їм пенсій за спецрежимами – потрібно одночасно із таким збільшенням – збільшувати фінансування відповідно Пенсійного фонду в частині зобов’язань державного бюджету щодо таких пенсій (пожиттєвого утримання – у суддів). Цього не зроблено», зазначила Галина Третьякова.

«Тобто, збільшити посадові оклади прокурорів, але не збільшити виплати пенсій прокурорам «на пенсії» (це 46 річним прокурорам з вислугою 25 років) – це поставити Пенсійний фонд у безкінечні судові процеси з прокурорами, які відсужують собі пенсії до величин, які у 88!! разів більше мінімальної пенсії (210000 vs 2361).

Звісно, це крайній випадок, водночас середня пенсія 6,5 тис грн – не виключає того, що більше 3 млн пенсіонерів отримують менше 4000 грн на місяць. А пенсійна система у нас називається СОЛІДАРНА. Про яку СОЛІДАРНІСТЬ можна говорити при такому розбігу показників?

Водночас принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету на відповідний рік. Але ця позиція не завжди набирає 226 (голосів депутатів – прим. ред.). Розуміючи, що можуть і проголосувати збільшення посадових окладів прокурорам, внесла і правки про необхідність відв’язки розміру пенсій прокурорам від цього збільшення поточного грошового утримання.

А щоб позбавитись цього – потрібно приймати законопроект 12278 у другому читанні. І хто за – пропоную підписати петицію на сайті ВРУ щодо того, що ВИ за», зазначила Третьякова.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», бюджетний комітет рекомендував прийняти в цілому закон про зміни до державного бюджету, яким видатки для Міністерства цифрової трансформації збільшать на 4,3 млрд грн. Також майже на 26 млрд грн пропонується збільшити резервний фонд.

Автор: Наталя Мамченко

