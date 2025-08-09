Практика судов
В Гостомеле возле дороги нашли минометную мину, фото

11:15, 9 августа 2025
Взрывоопасный предмет обнаружили на обочине, после чего саперы ГСЧС безопасно его изъяли и передали на уничтожение.
В Гостомеле возле дороги нашли минометную мину, фото
В Киевской области, в поселке Гостомель, обнаружили взрывоопасный предмет — минометную мину. Ее изъяли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и передали для дальнейшего уничтожения.

Как сообщает Гостомельская поселковая военная администрация, опасную находку обнаружили на улице Леонтовича.

Что делать при обнаружении подозрительных предметов

Власти призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и в случае обнаружения опасных или подозрительных предметов немедленно сообщать:

  • КП «Муниципальная варта» — (096) 184-42-21
  • Полицию — 102
  • ГСЧС — 101

Помните:

  • Не прикасайтесь к подозрительным предметам
  • Не перемещайте их
  • Не фотографируйте с близкого расстояния
  • Отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров)
  • Ограничьте доступ других лиц к опасной зоне
  • Немедленно сообщите в соответствующие службы

Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и окружающим.

Киевская область боеприпасы

