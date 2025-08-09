В Гостомеле возле дороги нашли минометную мину, фото

В Киевской области, в поселке Гостомель, обнаружили взрывоопасный предмет — минометную мину. Ее изъяли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и передали для дальнейшего уничтожения.
Как сообщает Гостомельская поселковая военная администрация, опасную находку обнаружили на улице Леонтовича.
Что делать при обнаружении подозрительных предметов
Власти призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и в случае обнаружения опасных или подозрительных предметов немедленно сообщать:
Помните:
Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и окружающим.
