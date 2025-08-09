У Гостомелі біля дороги знайшли мінометну міну, фото

На Київщині у селищі Гостомель виявили вибухонебезпечний предмет — мінометну міну. Її вилучили фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та передали для подальшого знищення.
Як повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація, небезпечну знахідку виявили на вулиці Леонтовича.
Що робити при виявленні підозрілих предметів
Влада закликає мешканців суворо дотримуватися правил безпеки та у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів негайно повідомляти:
Пам’ятайте:
Дотримання цих правил допоможе зберегти життя та здоров’я вам і оточуючим.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.