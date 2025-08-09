Практика судів
У Гостомелі біля дороги знайшли мінометну міну, фото

11:15, 9 серпня 2025
Вибухонебезпечний предмет виявили на узбіччі, після чого сапери ДСНС безпечно його вилучили та передали на знищення.
У Гостомелі біля дороги знайшли мінометну міну, фото
На Київщині у селищі Гостомель виявили вибухонебезпечний предмет — мінометну міну. Її вилучили фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та передали для подальшого знищення.

Як повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація, небезпечну знахідку виявили на вулиці Леонтовича.

Що робити при виявленні підозрілих предметів

Влада закликає мешканців суворо дотримуватися правил безпеки та у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів негайно повідомляти:

  • КП «Муніципальна варта» — (096) 184-42-21
  • Поліцію — 102
  • ДСНС — 101

Пам’ятайте:

  • Не торкайтеся підозрілих предметів
  • Не переміщуйте їх
  • Не фотографуйте з близької відстані
  • Відійдіть на безпечну відстань (не менше 100 метрів)
  • Обмежте доступ інших осіб до небезпечної зони
  • Негайно повідомте відповідні служби

Дотримання цих правил допоможе зберегти життя та здоров’я вам і оточуючим.

