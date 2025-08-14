Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

07:50, 14 августа 2025
На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.
Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должностные оклады на таможне с 2026 года будут исчислять в орудийных величинах. Соответствующий законопроект 13468 о внесении изменений в статью 585 Таможенного кодекса по созданию предпосылок для повышения размера прожиточного минимума рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении парламентский комитет по вопросам налоговой политики.

Законопроектом предлагается установить, что размер должностного оклада для должностей центрального органа Государственной таможенной службы устанавливается для каждой должности в зависимости от группы таможенных компетенций и не может составлять менее 8,5 орудийных величин. В абсолютных цифрах это будет не менее 29 495 грн, с учетом того, что на 2026 год депутаты предлагают установить орудийную величину в 3470 грн.

Для должностей территориального органа Государственной таможенной службы должностной оклад устанавливается для каждой должности в зависимости от группы таможенных компетенций и не может составлять менее 7,3 орудийных величин. Или же 25 331 грн в 2026 году.

Таким образом, в 2026 году инициаторы законопроекта фактически предлагают оставить оклад таможенников на том же уровне, что и в 2025 году. Сейчас на центральном уровне он согласно Таможенному кодексу составляет не менее 29 428 грн, на территориальном – не менее 25 224 грн.

Напомним, что этот законопроект является частью пакета законопроектов об орудийных величинах, которые отвязывают должностные оклады судей, прокуроров, НАБУ, БЭБ и т. д. от прожиточного минимума. Пакет в июле зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Галина Третьякова, Александр Мережко и другие.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении №774, которым правительство одобрило Бюджетную декларацию, предусмотрено, что «Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов».

Также напомним, Президент Владимир Зеленский 17 октября 2024 года подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинге их образа жизни (законопроект 6490-д). Изменений в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования. Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео