Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должностные оклады на таможне с 2026 года будут исчислять в орудийных величинах. Соответствующий законопроект 13468 о внесении изменений в статью 585 Таможенного кодекса по созданию предпосылок для повышения размера прожиточного минимума рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении парламентский комитет по вопросам налоговой политики.

Законопроектом предлагается установить, что размер должностного оклада для должностей центрального органа Государственной таможенной службы устанавливается для каждой должности в зависимости от группы таможенных компетенций и не может составлять менее 8,5 орудийных величин. В абсолютных цифрах это будет не менее 29 495 грн, с учетом того, что на 2026 год депутаты предлагают установить орудийную величину в 3470 грн.

Для должностей территориального органа Государственной таможенной службы должностной оклад устанавливается для каждой должности в зависимости от группы таможенных компетенций и не может составлять менее 7,3 орудийных величин. Или же 25 331 грн в 2026 году.

Таким образом, в 2026 году инициаторы законопроекта фактически предлагают оставить оклад таможенников на том же уровне, что и в 2025 году. Сейчас на центральном уровне он согласно Таможенному кодексу составляет не менее 29 428 грн, на территориальном – не менее 25 224 грн.

Напомним, что этот законопроект является частью пакета законопроектов об орудийных величинах, которые отвязывают должностные оклады судей, прокуроров, НАБУ, БЭБ и т. д. от прожиточного минимума. Пакет в июле зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Галина Третьякова, Александр Мережко и другие.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении №774, которым правительство одобрило Бюджетную декларацию, предусмотрено, что «Верховная Рада и Правительство будут направлять усилия на «отвязку» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов».

Также напомним, Президент Владимир Зеленский 17 октября 2024 года подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинге их образа жизни (законопроект 6490-д). Изменений в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования. Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.