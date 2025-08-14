Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посадові оклади на митниці з 2026 року будуть обчислювати в орудних величинах. Відповідний законопроект 13468 про внесення змін до статті 585 Митного кодексу щодо створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні парламентський комітет з питань податкової політики.

Законопроектом пропонується встановити, що розмір посадового окладу для посад центрального органу Державної митної служби встановлюється для кожної посади залежно від групи митних компетенцій та не може становити менше 8,5 орудних величин. В абсолютних цифрах це буде не менше 29 495 грн, з урахуванням того, щоб на 2026 рік депутати пропонують встановити орудну величину в 3470 грн.

Для посад територіального органу Державної митної служби посадовий оклад встановлюється для кожної посади залежно від групи митних компетенцій та не може становити менше 7,3 орудних величин. Або ж 25 331 грн у 2026 році.

Таким чином, у 2026 році ініціатори законопроекту фактично пропонують залишити оклад митників на тому ж рівні, що й у 2025 році. Наразі на центральному рівні він згідно з Митним кодексом складає не менше 29 428 грн, на територіальному – не менше 25 224 грн.

Нагадаємо, що цей законопроект є частиною пакету законопроектів про орудні величини, які відв’язують посадові оклади суддів, прокурорів, НАБУ, БЕБ тощо від прожиткового мінімуму. Пакет у липні зареєструвала група народних депутатів, серед яких Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Галина Третьякова, Олександр Мережко та інші.

Як писала «Судово-юридична газета», у постанові №774, якою уряд схвалив Бюджетну декларацію, передбачено, що «Верховна Рада та Уряд будуть спрямовувати зусилля на «відв’язку» розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів».

Також нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування. Кабмін 4 серпня призначив склад конкурсної комісії з відбору нового керівника Державної митної служби.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.