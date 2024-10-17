Президент підписав закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів і повну переатестацію митної служби

Кабмін повинен до січня сформувати комісію з відбору нового керівника Держмитслужби за участі іноземних партнерів – Президент підписав закон.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.

Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Закон набирає чинності з 31 жовтня 2024 року, крім окремих пунктів.

Кабмін повинен буде протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим законом – тобто – до 1 січня 2025 року – сформувати комісію з проведення конкурсу з відбору на посаду керівника Державної митної служби, відповідно до нової статті 570-2 Митного кодексу.

До складу конкурсної комісії включаються 6 осіб, які визначаються Урядом, з них:

три особи – на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах проведення структурних реформ, фінансової та технічної підтримки України, запобігання і протидії корупції;

три особи – на підставі пропозицій Міністерства фінансів України.

Рішення цієї комісії буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі – не менше 2 членів від «міжнародників».

Кандидат на посаду вважається таким, що відповідає критерію доброчесності, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, сумлінним, дотримується етичних норм та демонструє бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого та його близьких осіб немає сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.

Оцінювання конкурсною комісією відповідності кандидатів критерію доброчесності здійснюється з урахуванням такого:

оцінювання спирається на інформацію без часових або територіальних обмежень;

кандидат вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності, у разі доведення невідповідності або наявності в конкурсної комісії обґрунтованого сумніву у відповідності;

будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу щодо доброчесності кандидата, наявності чи відсутності порушень у його рішеннях, діях чи бездіяльності не є наперед визначальними та обов’язковими для конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено до суду лише кандидатом, якого не визначено переможцем конкурсу. Оскарження рішення конкурсної комісії не зупиняє призначення переможця конкурсу. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Кодексом порядку організації та проведення конкурсу.

Надалі Кабмін через 3 місяці з дня видання розпорядження про призначення за новими правилами за участі міжнародників голови Держмитслужби повинен забезпечити утворення таким керівником атестаційних комісій та проведення атестації посадових осіб митних органів відповідно до нового закону.

З метою підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності посадові особи митних органів, крім керівника Держмитслужби, та його першого заступника і заступників, призначених відповідно до статті 570-1 Митного кодексу України, підлягають одноразовій атестації відповідно до цього Закону.

Проведення атестації розпочинається за рішенням керівника Держмитслужби.

Крім того, Уряду доручили протягом 6 років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку і подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про припинення участі міжнародних та іноземних організацій у формуванні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Державної митної служби, та Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Держмитслужби, через 8 років з дня набрання чинності цим законом.

Також відповідно до змін призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів, а також самостійних структурних підрозділів апарату Державної митної служби та Державної податкової служби здійснюються без погодження з міністром фінансів.

Автор: Наталя Мамченко

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