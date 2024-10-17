Президент подписал закон об избрании нового руководства таможни с участием международных экспертов и полной переаттестации таможенной службы

Кабмин должен до января сформировать комиссию по отбору нового руководителя Гостаможслужбы с участием иностранных партнеров – Президент подписал закон.

Президент Владимир Зеленский 17 октября подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе нового руководителя Таможенной службы.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября приняла в целом в качестве закона законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестации всех работников таможни.

Изменение в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовало МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

Закон вступает в силу с 31 октября 2024, кроме отдельных пунктов.

Кабмин должен будет в течение 2 месяцев со дня вступления в силу данного закона – то есть – до 1 января 2025 года – сформировать комиссию по проведению конкурса по отбору на должность руководителя Государственной таможенной службы согласно новой статье 570-2 Таможенного кодекса.

В состав конкурсной комиссии включаются 6 человек, определяемых Правительством, из них:

три человека – на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в последние три года оказывали Украине международную техническую помощь в сферах проведения структурных реформ, финансовой и технической поддержки Украины, предотвращения и противодействия коррупции;

три человека – на основании предложений Министерства финансов Украины.

Решение этой комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, в том числе – не менее двух членов от «международников».

Кандидат на должность считается соответствующим критерию добродетели, если является независимым, честным, беспристрастным, неподкупным, добросовестным, придерживается этических норм и демонстрирует безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни, а также относительно которого и его близких нет сомнений в законности источников происхождение имущества, соответствия уровня жизни задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата его статусу.

Оценка конкурсной комиссией соответствия кандидатов критерию добродетели осуществляется с учетом следующего:

оценка опирается на информацию без временных или территориальных ограничений;

кандидат считается не соответствующим критерию добродетели, в случае доказывания несоответствия или наличия у конкурсной комиссии обоснованного сомнения в соответствии;

любое заключение или оценка национального или международного органа относительно добродетели кандидата, наличия или отсутствия нарушений в его решениях, действиях или бездействии не являются заранее определяющими и обязательными для конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в суд только кандидатом, который не определен победителем конкурса. Обжалование решения конкурсной комиссии не останавливает назначение победителя конкурса. Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в суд только по вопросам соблюдения установленного настоящим Кодексом порядка организации и проведения конкурса.

В дальнейшем Кабмин через 3 месяца со дня издания распоряжения о назначении по новым правилам при участии международников главы Гостаможслужбы должен обеспечить создание таким руководителем аттестационных комиссий и проведение аттестации должностных лиц таможенных органов в соответствии с новым законом.

В целях подтверждения должного уровня добродетели и профессиональной компетентности должностные лица таможенных органов, кроме руководителя Гостаможслужбы, и его первого заместителя и заместителей, назначенных в соответствии со статьей 570-1 Таможенного кодекса Украины, подлежат однократной аттестации в соответствии с настоящим Законом.

Проведение аттестации начинается по решению руководителя Гостаможслужбы.

Кроме того, Правительству поручили в течение 6 лет со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить подготовку и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о прекращении участия международных и иностранных организаций в формировании комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя Государственной таможенной службы и Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Гостаможслужбы, через 8 лет со дня вступления в силу этого закона.

Также в соответствии с изменениями назначения на должности и увольнение с должностей руководителей и заместителей руководителей территориальных органов, а также самостоятельных структурных подразделений аппарата Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы осуществляются без согласования с министром финансов.

Автор: Наталя Мамченко

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