Президент подписал закон об избрании нового руководства таможни с участием международных экспертов и полной переаттестации таможенной службы

Президент Владимир Зеленский 17 октября подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе нового руководителя Таможенной службы.
Напомним, Верховная Рада 17 сентября приняла в целом в качестве закона законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестации всех работников таможни.
Изменение в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовало МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.
Закон вступает в силу с 31 октября 2024, кроме отдельных пунктов.
Кабмин должен будет в течение 2 месяцев со дня вступления в силу данного закона – то есть – до 1 января 2025 года – сформировать комиссию по проведению конкурса по отбору на должность руководителя Государственной таможенной службы согласно новой статье 570-2 Таможенного кодекса.
В состав конкурсной комиссии включаются 6 человек, определяемых Правительством, из них:
Решение этой комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, в том числе – не менее двух членов от «международников».
Кандидат на должность считается соответствующим критерию добродетели, если является независимым, честным, беспристрастным, неподкупным, добросовестным, придерживается этических норм и демонстрирует безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни, а также относительно которого и его близких нет сомнений в законности источников происхождение имущества, соответствия уровня жизни задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата его статусу.
Оценка конкурсной комиссией соответствия кандидатов критерию добродетели осуществляется с учетом следующего:
Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в суд только кандидатом, который не определен победителем конкурса. Обжалование решения конкурсной комиссии не останавливает назначение победителя конкурса. Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в суд только по вопросам соблюдения установленного настоящим Кодексом порядка организации и проведения конкурса.
В дальнейшем Кабмин через 3 месяца со дня издания распоряжения о назначении по новым правилам при участии международников главы Гостаможслужбы должен обеспечить создание таким руководителем аттестационных комиссий и проведение аттестации должностных лиц таможенных органов в соответствии с новым законом.
В целях подтверждения должного уровня добродетели и профессиональной компетентности должностные лица таможенных органов, кроме руководителя Гостаможслужбы, и его первого заместителя и заместителей, назначенных в соответствии со статьей 570-1 Таможенного кодекса Украины, подлежат однократной аттестации в соответствии с настоящим Законом.
Проведение аттестации начинается по решению руководителя Гостаможслужбы.
Кроме того, Правительству поручили в течение 6 лет со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить подготовку и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о прекращении участия международных и иностранных организаций в формировании комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя Государственной таможенной службы и Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Гостаможслужбы, через 8 лет со дня вступления в силу этого закона.
Также в соответствии с изменениями назначения на должности и увольнение с должностей руководителей и заместителей руководителей территориальных органов, а также самостоятельных структурных подразделений аппарата Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы осуществляются без согласования с министром финансов.
Автор: Наталя Мамченко
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