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Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»

11:58, 4 серпня 2025
Вирішальний голос при відборі нового очільника митниці матимуть міжнародні експерти.
Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»
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Кабмін 4 серпня призначив склад конкурсної комісії з відбору нового керівника Державної митної служби. Нагадаємо, що вирішальний голос в цій комісії мають «міжнародники».

Як зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Від України:

  • Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
  • Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
  • Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

  • Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
  • Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
  • Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Як вказала Свириденко, «це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами».

Також Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Автор: Наталя Мамченко

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митниця Юлія Свириденко

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