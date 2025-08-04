Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»

Кабмін 4 серпня призначив склад конкурсної комісії з відбору нового керівника Державної митної служби. Нагадаємо, що вирішальний голос в цій комісії мають «міжнародники».
Як зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.
Від України:
Від міжнародних партнерів:
Як вказала Свириденко, «це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами».
Також Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.
Автор: Наталя Мамченко
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