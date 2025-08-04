Юлия Свириденко назвала состав комиссии по отбору руководителя Таможенной службы с решающим голосом «международников»

Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы. Напомним, что решающий голос в этой комиссии имеют «международники».
Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.
От Украины:
От международных партнёров:
Как указала Свириденко, «это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам».
Также Правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни — это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года.
Напомним, что 17 октября 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добросовестность и мониторинге их образа жизни (законопроект 6490-д). Изменения в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.
Автор: Наталя Мамченко
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