Юлия Свириденко назвала состав комиссии по отбору руководителя Таможенной службы с решающим голосом «международников»

Решающий голос при отборе нового главы таможни будут иметь международные эксперты.

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Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы. Напомним, что решающий голос в этой комиссии имеют «международники».

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

От Украины:

Андрей Ерашов — руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);

Дмитрий Олейник — глава Совета Федерации работодателей Украины;

Олег Тымкив — директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма «Моор Стивенс».

От международных партнёров:

Арунас Адоменас — таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;

Дэвид Бернстайн — эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;

Кунио Микурия — международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

Как указала Свириденко, «это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам».

Также Правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни — это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Напомним, что 17 октября 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добросовестность и мониторинге их образа жизни (законопроект 6490-д). Изменения в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

Автор: Наталя Мамченко

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