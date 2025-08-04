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Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

11:52, 4 августа 2025
«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.
Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок
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Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко отметил, что, общаясь с военными командирами, «слышит от них вопросы, что делать им после войны с точки зрения возможного влияния антикоррупционных органов».

«Некоторые средства поражения воинские части покупают за те деньги, которые имеют на счетах воинских частей. Конечно, перед закупкой они спрашивают аудиторов, могут ли покупать. В 90% случаев аудитор пишет, что эта сделка может иметь коррупционные риски. Что делать командиру? Отказаться покупать или покупать? Отказаться — проиграть на войне, покупать — войти в зону риска, что после войны точно ими займутся антикоррупционные органы. Этот вопрос касается реального конфликта между военной необходимостью и формальными процедурами, и ситуация действительно сложная», — пояснил Федиенко.

По его словам, данный вопрос довольно часто обсуждается на Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. «Но по факту ответа так и нет», — указал он.

Член комитета указал, что командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости. «Но это зависит от некоторых факторов. Сначала соответствующие антикоррупционные органы (НАБУ, НАПК, ГБР, САП) будут выяснять, было ли нарушено антикоррупционное законодательство: Уголовный кодекс, Закон «О предотвращении коррупции», Закон «Об оборонных закупках», подзаконные акты (приказы, постановления, инструкции МОУ). В целом эти законы нам говорят о том, была ли нарушена процедура (без тендера, без обоснования, через фиктивные компании), были ли признаки конфликта интересов, откатов, непрозрачных контрактов и т.д. Именно тогда появится основание для расследования, даже если приобретение было «в боевых условиях». Именно поэтому командирам важно иметь не только хороших финансистов, но и профессиональные юридические подразделения по юстиции. Это не гарантирует избежание ответственности, но может снять вопросы относительно умысла, что важно для уголовных дел», — отметил Федиенко.

По его словам, в дальнейшем антикоррупционные органы будут обращать внимание на:

  • завышенную стоимость
  • связанных лиц в цепочке поставок
  • фиктивность компаний
  • отсутствие фактической поставки
  • использование средств на вещи, которые не были необходимы и т.д.

«В случае военной обоснованной закупки без вреда возможно лишь дисциплинарное взыскание или ничего. Но если есть признаки преступления, будет производство», — добавил депутат.

Также он озвучил рекомендации для командиров:

  • фиксировать всю переписку и решения (даже устные приказы вышестоящих)
  • привлекать юристов и аудиторов
  • использовать формулировку «военная необходимость» с объяснением последствий неприобретения
  • не работать с фиктивными структурами (даже «под прикрытием»)
  • оставлять «след добросовестности» в действиях (это «ключ в любом уголовном процессе», отметил депутат).

«Почему написал? Эти вопросы от командиров звучат все чаще и чаще. Комитет знает об этих вопросах, работает над этим. Помните, даже если это выглядело как необходимость для выполнения боевой задачи, постановление и расследование происходят, независимо от контекста военной необходимости», — подытожил он.

Автор: Наталя Мамченко

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