Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

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Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко отметил, что, общаясь с военными командирами, «слышит от них вопросы, что делать им после войны с точки зрения возможного влияния антикоррупционных органов».

«Некоторые средства поражения воинские части покупают за те деньги, которые имеют на счетах воинских частей. Конечно, перед закупкой они спрашивают аудиторов, могут ли покупать. В 90% случаев аудитор пишет, что эта сделка может иметь коррупционные риски. Что делать командиру? Отказаться покупать или покупать? Отказаться — проиграть на войне, покупать — войти в зону риска, что после войны точно ими займутся антикоррупционные органы. Этот вопрос касается реального конфликта между военной необходимостью и формальными процедурами, и ситуация действительно сложная», — пояснил Федиенко.

По его словам, данный вопрос довольно часто обсуждается на Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. «Но по факту ответа так и нет», — указал он.

Член комитета указал, что командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости. «Но это зависит от некоторых факторов. Сначала соответствующие антикоррупционные органы (НАБУ, НАПК, ГБР, САП) будут выяснять, было ли нарушено антикоррупционное законодательство: Уголовный кодекс, Закон «О предотвращении коррупции», Закон «Об оборонных закупках», подзаконные акты (приказы, постановления, инструкции МОУ). В целом эти законы нам говорят о том, была ли нарушена процедура (без тендера, без обоснования, через фиктивные компании), были ли признаки конфликта интересов, откатов, непрозрачных контрактов и т.д. Именно тогда появится основание для расследования, даже если приобретение было «в боевых условиях». Именно поэтому командирам важно иметь не только хороших финансистов, но и профессиональные юридические подразделения по юстиции. Это не гарантирует избежание ответственности, но может снять вопросы относительно умысла, что важно для уголовных дел», — отметил Федиенко.

По его словам, в дальнейшем антикоррупционные органы будут обращать внимание на:

завышенную стоимость

связанных лиц в цепочке поставок

фиктивность компаний

отсутствие фактической поставки

использование средств на вещи, которые не были необходимы и т.д.

«В случае военной обоснованной закупки без вреда возможно лишь дисциплинарное взыскание или ничего. Но если есть признаки преступления, будет производство», — добавил депутат.

Также он озвучил рекомендации для командиров:

фиксировать всю переписку и решения (даже устные приказы вышестоящих)

привлекать юристов и аудиторов

использовать формулировку «военная необходимость» с объяснением последствий неприобретения

не работать с фиктивными структурами (даже «под прикрытием»)

оставлять «след добросовестности» в действиях (это «ключ в любом уголовном процессе», отметил депутат).

«Почему написал? Эти вопросы от командиров звучат все чаще и чаще. Комитет знает об этих вопросах, работает над этим. Помните, даже если это выглядело как необходимость для выполнения боевой задачи, постановление и расследование происходят, независимо от контекста военной необходимости», — подытожил он.

Автор: Наталя Мамченко

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