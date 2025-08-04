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Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

11:52, 4 серпня 2025
«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.
Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель
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Член парламентського Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко зазначив, що, спілкуючись з військовими командирами, «чує від них питання, що робити їм після війни з точки зору можливого впливу антикорупційних органів».

«Деякі засоби ураження військові частини купують за ті гроші, які мають на рахунках військових частин. Звісно, перед закупівлею вони питають аудиторів, чи можуть купувати. У 90% випадків аудитор пише, що ця угода може мати корупційні ризики.

Що робити командиру? Відмовитись купувати чи купувати? Відмовитись програти на війні, купувати, увійти в зону ризику, що після війни точно ними займуться антикороргани. Це питання стосується реального конфлікту між воєнною необхідністю та формальними процедурами, і ситуація справді складна» – пояснив Федієнко.

За його словами, дане питання досить часто обговорюється на Комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. «Але по факту відповіді так і не має», вказав він.

Член комітету вказав, що командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності.

«Але це залежить від деяких факторів. Спочатку відповідні антикорупційні органи (НАБУ, НАЗК, ДБР, САП) будуть зʼясовувати, чи порушено було антикорупційне законодавство: Кримінальний кодекс, Закон «Про запобігання корупції», Закон «Про оборонні закупівлі», підзаконні акти (накази, постанови, інструкції МОУ).

Загалом ці закони нам кажуть про те, чи було порушено процедуру (без тендеру, без обґрунтування, через фіктивні компанії), чи були ознаки конфлікту інтересів, відкатів, непрозорих контрактів тощо.

Саме тоді зʼявиться підстава для розслідування , навіть якщо придбання було «в бойових умовах». Саме тому командирам важливо мати не тільки гарних фінансистів, але і фахові юридичні підрозділи з юстиції. Це не гарантує уникнення відповідальності, але може зняти питання щодо умислу, що важливо для кримінальних справ», зазначив Федієнко.

За його словами, в подальшому антикорупційні органи будуть звертати увагу на:

  • завищену вартість
  • пов’язаних осіб у ланцюжку постачання
  • фіктивність компаній
  • відсутність фактичної поставки
  • використання коштів на речі, що не були необхідними тощо.

«У разі воєнної обґрунтованої закупівлі без шкоди, можливе лише дисциплінарне стягнення або нічого. Але якщо є ознаки злочину, буде провадження», додав депутат.

Також він озвучив рекомендації для командирів:

  • фіксувати всю переписку та рішення (навіть усні накази вищих)
  • залучати юристів та аудиторів
  • використовувати формулювання «воєнна необхідність» з поясненням наслідків непридбання
  • не працювати з фіктивними структурами (навіть «під прикриттям»)
  • залишати «слід добросовісності» у діях (це «ключ у будь-якому кримінальному процесі», зазначив депутат).

«Чому написав? Ці питання від командирів лунають все частіше і частіше. Комітет, знає про ці питання, працює над цим. Памʼятайте, навіть якщо це виглядало як необхідність для виконання бойового завдання, постанова та розслідування відбуваються, незалежно від контексту воєнної необхідності» – підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

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«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

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