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РФ готує про нову хвилю фейків щодо обміну військовополоненими – ЦПД при РНБО

19:06, 4 серпня 2025
Пропагандисти готуються просувати вигадки про «вибірковий підхід» до повернення військовополонених та відмову від формули «всіх на всіх».
РФ готує про нову хвилю фейків щодо обміну військовополоненими – ЦПД при РНБО
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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що Росія готує чергову інформаційну кампанію з метою дискредитації процесу обміну полоненими.

За інформацією, отриманою від Сил оборони України, пропагандистські ресурси РФ мають намір поширювати нові фейки, які можуть містити неправдиві твердження про нібито відмову української сторони здійснювати обміни за формулою «всіх на всіх» та звинувачення у вибірковому підході до повернення полонених.

Раніше вже було спростовано дезінформацію про начебто небажання України забирати своїх громадян із пункту пропуску «Верхній Ларс», зокрема 90 військовополонених та колишніх в’язнів.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про нараду з Президентом Володимиром Зеленським та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорювалися ключові питання переговорного процесу, виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей із російською стороною в Стамбулі, а також підготовка до нової зустрічі.

Одним із головних питань наради стало продовження обмінів військовополоненими. За словами Єрмака, досягнуто домовленості про обмін 1200 осіб, і наразі триває робота над формуванням відповідних списків.

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війна РНБО обмін полоненими

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