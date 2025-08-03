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Україна готує новий обмін 1200 військовополонених із Росією – Андрій Єрмак

13:37, 3 серпня 2025
Єрмак обговорив із Зеленським і Умєровим обмін полоненими, повернення українських дітей, викрадених і вивезених до Росії, та підготовку до опалювального сезону.
Україна готує новий обмін 1200 військовополонених із Росією – Андрій Єрмак
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про нараду з Президентом Володимиром Зеленським та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорювалися ключові питання переговорного процесу, виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей із російською стороною в Стамбулі, а також підготовка до нової зустрічі.

Одним із головних питань наради стало продовження обмінів військовополоненими. За словами Єрмака, досягнуто домовленості про обмін 1200 осіб, і наразі триває робота над формуванням відповідних списків.

Єрмак також поінформував про взаємодію з міжнародними партнерами, які підтримують українську дипломатію. Зокрема, він розповів про контакти з американською стороною та зусилля, спрямовані на повернення українських дітей, викрадених і вивезених до Росії.

Крім того, учасники наради обговорили підготовку до наступних засідань Ставки Верховного Головнокомандувача. На них планується розглянути питання підготовки енергетичного сектору та критичної інфраструктури України до опалювального сезону, а також розвиток системи протиповітряної оборони та організацію далекобійних ударів по російській логістиці.

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