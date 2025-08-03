На збройовому заводі в Румунії сталася масштабна пожежа – знищено 150 тисяч набоїв

У Румунії розглядається версія саботажу.

Фото: stirileprotv.ro

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На збройовому заводі в місті Куджир, Румунія, сталася масштабна пожежа, яка завдала збитків на суму понад 400 тисяч євро. Влада не виключає можливості саботажу як причини інциденту. Про це повідомило Radio Romania Actualitati.

Пожежа знищила щонайменше 150 тисяч кулеметних набоїв, а ще близько 250 тисяч можуть бути визнані непридатними до використання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Локалізувати вогонь вдалося лише через шість годин, причому під час гасіння пролунало кілька вибухів.

Міністр економіки Румунії Раду Міруце заявив, що причина пожежі наразі залишається невідомою, але поліція розглядає всі можливі версії, включно з саботажем. «Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців», — зазначив Міруце.

За його словами, попри значні збитки, пожежа не вплине на виконання вже укладених контрактів із постачання продукції заводу. Наразі порушено кримінальну справу, і триває розслідування для встановлення точних обставин і причин інциденту.

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