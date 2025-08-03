В Україні вперше помітили хамелеонів серед павуків

У Кіровоградській області виявили рідкісних павуків, що змінюють колір.

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В Україні, зокрема в Кіровоградській області, вперше помітили незвичайних павуків виду Thomisus onustus, відомих як крабові павуки, які здатні змінювати своє забарвлення подібно до хамелеонів. Про це повідомила арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук у коментарі виданню «Телеграф».

За словами Іосипчук, ці павуки мають унікальну здатність адаптувати свій колір до рослин, на яких вони перебувають. Наприклад, павук може ставати білим на світлій поверхні, жовтим на жовтій малині або зеленим на зеленій рослинності. Така мімікрія дозволяє Thomisus onustus залишатися непоміченим як для хижаків, так і для здобичі.

Thomisus onustus, або томатовий крабовий павук, належить до родини крабових павуків (Thomisidae). Його характерною рисою є трикутне черевце з виразними кутами. Самки цього виду досягають розміру приблизно 1 сантиметр, тоді як самці значно менші. Ці павуки зазвичай мешкають серед рослин, активно використовуючи маскування для полювання та захисту.

Основні характеристики Thomisus onustus:

Українська назва : Томатовий крабовий павук (або просто крабовий павук).

: Томатовий крабовий павук (або просто крабовий павук). Розмір : До 10 мм (самки більші за самців).

: До 10 мм (самки більші за самців). Ареал : Поширений у Європі, Північній Африці та Західній Азії.

: Поширений у Європі, Північній Африці та Західній Азії. Місце існування : Зазвичай мешкає на квітах, таких як ромашки чи будяки, де чатує на здобич.

: Зазвичай мешкає на квітах, таких як ромашки чи будяки, де чатує на здобич. Полювання : Не плете павутиння, а полює з засідки, хапаючи комах, таких як бджоли, мухи чи метелики, що сідають на квіти.

: Не плете павутиння, а полює з засідки, хапаючи комах, таких як бджоли, мухи чи метелики, що сідають на квіти. Мімікрія : Самки здатні змінювати колір тіла (від білого до жовтого чи рожевого), щоб зливатися з кольором квітки. Цей процес займає кілька днів і регулюється гормонально.

: Самки здатні змінювати колір тіла (від білого до жовтого чи рожевого), щоб зливатися з кольором квітки. Цей процес займає кілька днів і регулюється гормонально. Цікавий факт: Здатність змінювати колір є прикладом еволюційної адаптації до середовища та ефективного хижацтва без використання павутиння.

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