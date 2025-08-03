В Україні вперше помітили хамелеонів серед павуків

В Україні, зокрема в Кіровоградській області, вперше помітили незвичайних павуків виду Thomisus onustus, відомих як крабові павуки, які здатні змінювати своє забарвлення подібно до хамелеонів. Про це повідомила арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук у коментарі виданню «Телеграф».
За словами Іосипчук, ці павуки мають унікальну здатність адаптувати свій колір до рослин, на яких вони перебувають. Наприклад, павук може ставати білим на світлій поверхні, жовтим на жовтій малині або зеленим на зеленій рослинності. Така мімікрія дозволяє Thomisus onustus залишатися непоміченим як для хижаків, так і для здобичі.
Thomisus onustus, або томатовий крабовий павук, належить до родини крабових павуків (Thomisidae). Його характерною рисою є трикутне черевце з виразними кутами. Самки цього виду досягають розміру приблизно 1 сантиметр, тоді як самці значно менші. Ці павуки зазвичай мешкають серед рослин, активно використовуючи маскування для полювання та захисту.
Основні характеристики Thomisus onustus:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.