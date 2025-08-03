В Украине впервые заметили хамелеонов среди пауков

В Кировоградской области обнаружили редких пауков, меняющих цвет.

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В Украине, в частности в Кировоградской области, впервые заметили необычных пауков вида Thomisus onustus, известных как крабовые пауки, которые способны менять свою окраску подобно хамелеонам. Об этом сообщила арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии изданию «Телеграф».

По словам Иосипчук, эти пауки обладают уникальной способностью адаптировать свой цвет к растениям, на которых они находятся. Например, паук может становиться белым на светлой поверхности, желтым на желтой малине или зеленым на зеленой растительности. Такая мимикрия позволяет Thomisus onustus оставаться незамеченным как для хищников, так и для добычи.

Thomisus onustus, или томатный крабовый паук, принадлежит к семейству крабовых пауков (Thomisidae). Его характерной чертой является треугольное брюшко с выразительными углами. Самки этого вида достигают размера примерно 1 сантиметр, тогда как самцы значительно меньше. Эти пауки обычно обитают среди растений, активно используя маскировку для охоты и защиты.

Основные характеристики Thomisus onustus:

- Украинское название: Томатный крабовый паук (или просто крабовый паук).

- Размер: До 10 мм (самки больше самцов).

- Ареал: Распространен в Европе, Северной Африке и Западной Азии.

- Среда обитания: Обычно живет на цветах, таких как ромашки или чертополох, где подстерегает добычу.

- Охота: Не плетет паутину, а охотится из засады, хватая насекомых, таких как пчелы, мухи или бабочки, которые садятся на цветы.

- Мимикрия: Самки способны менять цвет тела (от белого до желтого или розового), чтобы слиться с цветом цветка. Этот процесс занимает несколько дней и регулируется гормонально.

- Интересный факт: Способность менять цвет является примером эволюционной адаптации к среде и эффективного хищничества без использования паутины.

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