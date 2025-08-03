Практика судов
  1. В мире

На оружейном заводе в Румынии произошел масштабный пожар – уничтожено 150 тысяч патронов

14:13, 3 августа 2025
В Румынии рассматривается версия саботажа.
На оружейном заводе в Румынии произошел масштабный пожар – уничтожено 150 тысяч патронов
Фото: stirileprotv.ro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На оружейном заводе в городе Куджир, Румыния, произошел масштабный пожар, который нанес ущерб на сумму более 400 тысяч евро. Власти не исключают возможности саботажа как причины инцидента. Об этом сообщило Radio Romania Actualitati.

Пожар уничтожил по меньшей мере 150 тысяч пулеметных патронов, а еще около 250 тысяч могут быть признаны непригодными к использованию. К счастью, обошлось без пострадавших. Локализовать огонь удалось лишь спустя шесть часов, причем во время тушения прозвучало несколько взрывов.

Министр экономики Румынии Раду Мируце заявил, что причина пожара пока остается неизвестной, но полиция рассматривает все возможные версии, включая саботаж. «Мне интересно узнать конкретно: что там произошло, было ли это вызвано внешними факторами, или это самовозгорание? Я понимаю, что рассматриваются все варианты, с большей или меньшей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов», - отметил Мируце.

По его словам, несмотря на значительные убытки, пожар не повлияет на выполнение уже заключенных контрактов по поставке продукции завода. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и продолжается расследование для установления точных обстоятельств и причин инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Румыния пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду