На оружейном заводе в Румынии произошел масштабный пожар – уничтожено 150 тысяч патронов

В Румынии рассматривается версия саботажа.

Фото: stirileprotv.ro

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На оружейном заводе в городе Куджир, Румыния, произошел масштабный пожар, который нанес ущерб на сумму более 400 тысяч евро. Власти не исключают возможности саботажа как причины инцидента. Об этом сообщило Radio Romania Actualitati.

Пожар уничтожил по меньшей мере 150 тысяч пулеметных патронов, а еще около 250 тысяч могут быть признаны непригодными к использованию. К счастью, обошлось без пострадавших. Локализовать огонь удалось лишь спустя шесть часов, причем во время тушения прозвучало несколько взрывов.

Министр экономики Румынии Раду Мируце заявил, что причина пожара пока остается неизвестной, но полиция рассматривает все возможные версии, включая саботаж. «Мне интересно узнать конкретно: что там произошло, было ли это вызвано внешними факторами, или это самовозгорание? Я понимаю, что рассматриваются все варианты, с большей или меньшей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов», - отметил Мируце.

По его словам, несмотря на значительные убытки, пожар не повлияет на выполнение уже заключенных контрактов по поставке продукции завода. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и продолжается расследование для установления точных обстоятельств и причин инцидента.

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