Украина готовит новый обмен 1200 военнопленных с Россией – Андрей Ермак

Ермак обсудил с Зеленским и Умеровым обмен пленными, возвращение украинских детей, похищенных и вывезенных в Россию, и подготовку к отопительному сезону.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о совещании с Президентом Владимиром Зеленским и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, во время которого обсуждались ключевые вопросы переговорного процесса, выполнение договоренностей, достигнутых во время встреч с российской стороной в Стамбуле, а также подготовка к новой встрече.

Одним из главных вопросов совещания стало продолжение обменов военнопленными. По словам Ермака, достигнута договоренность об обмене 1200 человек, и сейчас идет работа над формированием соответствующих списков.

Ермак также проинформировал о взаимодействии с международными партнерами, которые поддерживают украинскую дипломатию. В частности, он рассказал о контактах с американской стороной и усилиях, направленных на возвращение украинских детей, похищенных и вывезенных в Россию.

Кроме того, участники совещания обсудили подготовку к следующим заседаниям Ставки Верховного Главнокомандующего. На них планируется рассмотреть вопросы подготовки энергетического сектора и критической инфраструктуры Украины к отопительному сезону, а также развитие системы противовоздушной обороны и организацию дальнобойных ударов по российской логистике.

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