РФ готовит новую волну фейков о процессе обмена военнопленными — ЦПД при СНБО

Пропагандисты готовятся продвигать выдумки о «выборочном подходе» к возвращению военнопленных и отказ от формулы «всех на всех».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что Россия готовит очередную информационную кампанию с целью дискредитации процесса обмена пленными.

По информации, полученной от Сил обороны Украины, пропагандистские ресурсы РФ намерены распространять новые фейки, которые могут содержать ложные утверждения о якобы отказе украинской стороны проводить обмены по формуле «всех на всех», а также обвинения в избирательном подходе к возвращению пленных.

Ранее уже была опровергнута дезинформация о якобы нежелании Украины забирать своих граждан с пункта пропуска «Верхний Ларс», в том числе 90 военнопленных и бывших заключенных.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о совещании с Президентом Владимиром Зеленским и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, во время которого обсуждались ключевые вопросы переговорного процесса, выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле, а также подготовка к новой встрече.

Одним из главных вопросов совещания стало продолжение обменов военнопленными. По словам Ермака, достигнута договоренность об обмене 1200 человек, и сейчас продолжается работа по формированию соответствующих списков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.