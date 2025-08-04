Трамп подтвердил прибытие двух атомных подлодок в «соответствующие регионы»

Они там, где должны быть, — Дональд Трамп подтвердил перемещение американских подводных атомных лодок.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что две атомные подлодки были перемещены в "соответствующие регионы" в ответ на угрозы главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он сказал журналистам в Нью-Джерси.

"Я уже выступил с заявлением, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где они должны быть", – сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп приказал разместить две ядерные подлодки «в соответствующих регионах», а также заявил о готовности к ядерной войне с Россией, если возникнет такая потребность.

Напомним, таким образом Трамп отреагировал на публичные угрозы со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот возмущался ультиматумом Трампа о 10 днях заключения мирного соглашения и заявил, что каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне "не между Россией и Украиной, а с его собственной страной".

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