СБУ заявила о разоблачении агента РФ в бригаде Минобороны, который передавал координаты военных объектов

СБУ разоблачила «крота» в рядах Минобороны: на Днепропетровщине задержан мобилизованный мужчина.

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В Службе безопасности Украины сообщили о задержании агента российского ГРУ, который пытался проникнуть в ряды Сил обороны Украины. По данным следствия, шпион был мобилизован в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Министерства обороны и передавал российской разведке координаты военных объектов в Днепропетровской области.

Задержание произошло еще на этапе общевойсковой подготовки, которую фигурант проходил на одном из полигонов. СБУ установила, что российские спецслужбы завербовали его сразу после мобилизации. Причиной интереса стали его пророссийские комментарии в социальных сетях.

Главной задачей агента была корректировка воздушных ударов РФ по Силам обороны в Днепропетровской области. Зафиксирован факт передачи противнику геолокации воинской части, в которой он проходил подготовку, а также попытки сбора координат других подразделений ВСУ, которые могли стать целями для вражеских ракетных ударов.

Контакты с российской разведкой агент поддерживал через мессенджеры, отправляя метки на Google-картах с описаниями целей. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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