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Глава образовательного комитета Бабак о вступительной кампании-2025: Оптимизма не придают популярность специальностей

11:54, 4 августа 2025
Сергей Бабак отметил, что инженерные специальности остаются вне фокуса большинства абитуриентов.
Глава образовательного комитета Бабак о вступительной кампании-2025: Оптимизма не придают популярность специальностей
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Во вступительной кампании 2025 года средний конкурсный балл абитуриентов по регионам Украины составляет 145 из 200 возможных. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Оптимизму не добавляют две вещи: популярность специальностей и средний уровень конкурсного балла", - отметил он, комментируя ход вступительной кампании.

Самый высокий средний балл зафиксирован в Харьковской области — 153,2, в то время как в столице показатель составляет 148,4.

По словам Бабака, список самых популярных специальностей остается неизменным несколько лет подряд. В топ-10 направлений было подано от 21 до 71 тысячи заявлений на бакалавриат.

В то же время, инженерные и естественные дисциплины, имеющие критическое значение для восстановления страны, остаются маловостребованными.

"Заявлений на биологию было около 2 тысяч, химию – почти 900, физику – 600, математику – чуть больше тысячи. Традиционно высок спрос на агрономию (более 9 тыс. заявлений) и правоохранительную деятельность (13 тыс.)", - сообщил Бабак в соцсети.

Напомним, что Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, кампания этого года показала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах Львов и Киев.

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